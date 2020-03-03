ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الكويتية ​شيماء علي​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انها مصدومة بعد ان اكتشفت ان الخادمتين اللتين تعملان بمنزلها سحاقيتان وانها يمارسان امور مخلة للاداب.

في التفاصيل قالت انها علمت بالامر بعد ان طلبت هاتف إحداهما لتتفاجأ بوجود صور لهما في أوضاع مخلة وصادمة:" والله مستحية أتكلم في هذا الأمر، بس راح أقول، الشغالتين اللي عندي طلعوا بيحبوا بعض، أستغفر الله العظيم بيسافروا سوا وحياتهم سوا، لكن أنا ما كنت أعرف إلا لما طلبت تليفون واحدة منهم عشان أشيك عليه".

وتابعت: "أنا أحب أشيك علي تليفونات الخدم اللي عندي، يكونوا مصوريني أو مصورين عيالي، ولما فتحت التليفون والله انصدمت وانصرعت، شو هالمناظر، أوضاع والله أنا بستحي أقولها أستغفر الله العظيم، شواذ مع بعض، بس أنا غلطانة إني ما عرفت من البداية فخلوا بالكم كثير".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيماء علي تضبط خادمتيها السحاقيتين في وضع مخل للآداب-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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