حسن شاكوش: الطلاب يدرسون "بنت الجيران" في المدارس لتسهيل المذاكرة

ميرنا وليد - بيروت - صرّح الفنان المصري ​حسن شاكوش​ أنه يتم تدريس أغنيته "بنت الجيران" في المدارس المصرية ويستعين بها الأساتذة حسب كلامه لوضع الأسئلة للطلاب على أنغامها بهدف تسهيل المذاكرة عليهم.

وتابع مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققته الاغنية ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل عالميا أيضا وقال إن جمهوره من الطبقة الشعبية والفقراء مؤكدا أنه يشعر بسعادة غامرة في الوقت الذي يحيي فيه فرح في منطقة شعبية بين أهله وأبناء منطقته.

تصريحه هذا جاء ضمن مقابلة اجراها في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"

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