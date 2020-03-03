مي حلمي ترد بشكل عنيف على متابعة بسبب زوجها!

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الإعلامية المصرية ​مي حلمي​ بشكل عنيف على إحدى المتابعات لها، من خلال صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت البداية مع تعليق من هذه الفتاة على إحدى صور مي، فكتبت لها: "مالكيش ولا صورة مع جوزك ليه لوحدك كده على طول ... ولا مرة شفتك متصورة معاه ليه مش فاهمة".

لكن مي لم تتقبل هذا التعليق، وردت: "وانتي مالك هو أنا سالتك مش حاطة صورتك ليه .. وتفهمي ليه اصلا".

يُذكر أن مي كانت قد كشفت عن تعرضها للإجهاض مؤخراً، وتلقت وقتها عشرات التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليها.

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