تراند اليوم : عمر كمال يفرش الملاية لـ معتز مطر: بطل كذب وتوقيع الناس فى بعضها

وجه مطرب مصري شهير رسالة إلى الإعلامي المصري بقناة الشرق معتز مطر ، متهمًا إياه بتوريطه مع دولة السعودية.

وقال المطرب الشعبي “عمر كمان” الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب أغنيته المثيرة للجدل “بنت الجيران” في فيديو له: : أنا في شهر واحد (يناير) اللي فات كان عندي فرح في السعودية وجبت الراجل صاحب الفرح وشكرته على كرم ضيافتي، موجهًا حديثه إلى “مطر”: أنت خدت الفيديو وقلت إنه جديد.

وأضاف: أنت خدت الفيديو من على صفحتي وأنت عارف تاريخه، وقلت إن عمر كمال ده منعوه من مصر وبيغني في السعودية، وفين القيم والأخلاق بتاع السعودية، وبتعمل حوار.

وأردف: هل ربنا يرضى إنك أنت تاخد فيديو، والإعداد عندك واخده من صفحتي، وعارف تاريخه، ويقول إنه فيديو جديد بعد أزمتي مع النقابة؟ أكيد ده كدب وتدليس، وربنا ميرضاش بالظلم.

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واستدرك: هل حضرتك تضمن إن الفيديو ده ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو في بلده وممكن يقطع عيشه وممكن يرفده من شغله؟ ده برضو ربنا ميرضاش بالظلم.

وتابع: بعد إذنك يا معتز يا مطر خليك في حالك، وسيبنا في حالنا. أنا لو عندي قضية عايز أدافع عنها هطلع أعمل فيديو وأقول يا جماعة أنا مظلوم في واحد اتنين تلاتة، وأقول بلدي مصر جاية عليا في كده .. خليك في قضيتك واتكلم عن نفسك، مش عشان تاخد بنط على مصر تستخدم شاب زيي لسه بيبدأ حياته، وتاخد فيديو تحوّره، ربنا ميرضاش بالظلم، وميرضاش إنك تستخدمني في قضية أنا مش طرف فيها.

وأنهى كلامه قائلا: اللي أنت بتعمله ده مش كويس وحرام وظلم، أنت بتوقّع ولاد الناس في مشاكل عشان حضرتك تعمل حلقة وتاخد شو وتبان إنك صاحب حق. بعد إذنك متتكلمش عليا، أنا لو عايز هتكلم براحتي في بلدي.