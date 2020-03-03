شاهد.. سلمى رشيد تستعرض لون شعرها الجديد بوصلة رقص على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 10:51 صباحاً - استعرضت الفنانة المغربية سلمى رشيد لون شعرها الجديد بوصلة رقص على انغام اغنية “بنت الجيران”. فقد نشرت سلمى رشيد مقطع فيديو على حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام الاغنية الشعبية “بنت الجيران”. وحاولت سلمى رشيد استعراض شعرها من الامام والخلف أثناء رقصها بالقفطان المغربي بتصميم مميز وأنيق.

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