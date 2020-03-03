“هجمة مرتدة”.. أحمد عز يستكمل التصوير مع هند صبري

متابعة بتجــــــــرد: يستكمل النجم المصري أحمد عز، تصوير مشاهده في مسلسل “هجمة مرتدة”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويجمعه مع النجمة التونسية هند صبري.
ويشارك في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة”، كل من: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة “سينرجي”.
ويُعرض حاليًا للنجم أحمد عز، مسرحية “علاء الدين” على مسرح “كايرو شو”، من بطولة: تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري ، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.
يذكر أن آخر أعمال أحمد عز كان فيلم “ولاد رزق 2” مع عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: باسم سمرة، وغادة عادل، وإياد نصار، ويسرا، وماجد المصري، وأصالة، وآسر ياسين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وسيد رجب، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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