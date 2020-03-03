عاصي الحلاني يضرب موعداً مع الجمهور في الغردقة

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ساهراً في سهل حشيش في مدينة الغردقة، يوم الخميس الموافق 26 آذار/مارس الجاري.

وسيقدّم عاصي الحلاني، خلال الحفل المنتظر، باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخراً أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.