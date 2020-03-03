إيقاف ستوريدج لنهاية الموسم لخرقه قوانين المراهنات

متابعة بتجـــــــــرد: أوقف المهاجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي دانيال ستوريدج 4 أشهر عن أي نشاط كروي، وذلك لخرقه قوانين المراهنات.

وجاءت هذه العقوبة بعدما نجح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استئنافه قراراً سابقاً بإيقاف المهاجم البالغ 30 عاماً لأسبوعين فقط مع تغريمه مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني من قبل لجنة تحكيم مستقلة.

ورأى الاتحاد الإنجليزي أن هذه العقوبة لم تكن قاسية بما فيه الكفاية بحق اللاعب المتهم بتزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في يناير 2018.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه الاثنين، في اليوم الذي قرر فيه طرابزون سبور التركي فسخ عقده مع ستوريدج بالتراضي بعد أن وقع له في أغسطس الماضي، إنه “تم إيقاف دانيال ستوريدج عن كل ما له علاقة بكرة القدم والأنشطة الكروية من اليوم حتى 17 يونيو 2020”.

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وتابع “وفي ما يتعلق بالعقوبة، توافق مجلس الاستئناف مع اتحاد كرة القدم على أن العقوبة التي فرضت سابقاً على ستوريدج كانت مخففة بشكل غير مبرر، وبالتالي رفعت عقوبة إيقافه عن اللعب من أسبوعين إلى 4 أشهر”.

وأفاد الاتحاد بأن “مجلس الاستئناف ضاعف أيضاً الغرامة لتصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني”.

وبدأ ستوريدج الذي دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي 26 مرة، آخرها يعود إلى عام 2017، مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى تشيلسي عام 2009، ولكنه أمضى أفضل أيامه الكروية مع ليفربول بعد انضمامه إلى “الحمر” عام 2013.

وغادر ستوريدج ليفربول والتحق بطرابزون سبور مع انتهاء عقده نهاية يونيو الماضي، بعدما أعاره منتصف موسم 2017-2018 إلى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله إلى إشبيلية.