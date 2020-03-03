لمن قال عبد المجيد عبدالله ” تبقى قزم قدام خشمي”؟

متابعة بتجـــــــــرد: فوجئ محبو الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بحدوث مشادة قاسية بينه وبين أحد المتابعين على موقع التغريدات “تويتر”.

وجاء هذا بعد تعليق للأخير كتب فيه: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية”. وهو ما استفز الفنان ودفعه إلى الرد: “وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل”.

وأضاف معلقاً على الأمر نفسه في تغريدة أخرى: “إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير”.

وأحدث ذلك ضجة كبيرة في أوساط الناشطين على الموقع وتلقى الفنان على إثر هذا الدعم من عدد كبير من متابعيه ومعجبيه. وبعد ذلك نشر تغريدة جديدة تطرق فيها إلى موضوع الاعتذار حيث كتب: “الإعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك بل يجعلك كبيراً بحق من أخطأت بحقه”.

وتابع: “إذا كان الإعتذار ثقيلاً على نفسك فالإساءه ثقيله على نفوس الآخرين أيضاً. اعتذر لكل من جرحته بكلمه عن غير قصد”.