أناقة لافتة لـ نانسي عجرم في “ذا فويس كيدز”

كان حضور النجمة اللبنانية نانسي عجرم لافتاً خلال الحلقة نصف نهائية من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”، حيث ارتدت “جمبسوت” عاري الكتفين باللونين الذهبي والأسود.

نسّقت نانسي مع الاطلالة مجوهرات ناعمة واهتم بمكياجها فادي قطايا وشعرها صالون طوني صوايا. وبدت في كامل أناقتها وجمالها خاصة مع قصة الشعر الجديدة التي اعتمدتها ما زاد من بريقها.

آخر حفلات نانسي عجرم حفلاً جماهيرياً كبيراً على مسرح استاد القاهرة الدولي. وقد ظهرت في هذه المناسبة بإطلالة شبابيّة برّاقة تألّفت من سروال جلديّ باللون الأسود مع “توب” باللون الفضي البرّاق وحذاء أسود جلديّ عالي الساق.

من جهة أخرى، تعود “عجرم” الى مصر في الأيام المقبلة لاحياء حفل فني على المسرح المكشوف في “زيد بارك” بمدينة الشيخ زايد، بتاريخ 12 آذار الحالي، سيشاركها في الحفل النجم المصري تامر حسني.

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من جهة أخرى، تعمل نانسي عجرم على ألبوم غنائي جديد، من المتوقع صدوره في الفترة المقبلة. ويضم ما يقارب الـ 10 اغنيات منوعة ما بين الرومانسي والإيقاعي مع لهجات مختلفة بين لبناني، مصري، وخليجي.

وقد بدأت ملامح الأغنيات تظهر تدريجياً يوماً بعد يوم، فبعد ان كشف النجم زياد برجي عن تعاون مع نانسي في أغنية بعنوان “بدي حدا حبو” كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي.

كشف الملحن بلال سرور عن تعاون جديد مع نانسي بأغنية من الحانه تحمل عنوان “حبك سفاح” كتابة شادي نور وتوزيع هاني يعقوب. وأكد “سرور ان الأغنية مختلفة جداً.

آخر اصدارات نانسي الغنائية “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته تحت ادارة المخرج رجا نعمة. ويحقق الكليب انتشاراً واسعاً.