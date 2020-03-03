باسم سمرة يشتبك مع محمد رمضان قبل دفعه بحفل زفاف! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو جديد يكشف عن وجود اشتباك ومناقشة حادة جمعت بين الفنان المصري باسم سمرة، مع مواطنه محمد رمضان، أثناء حضورهما حفل زفاف بأحد المناطق الشعبية.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول رمضان وباسم سمرة حيث كادا يشتبكا بالأيدي وحولهما العديد من الأشخاص الذين تدخلوا لاحتواء الموقف.

ويبدو أن مناقشة حادة دارت بين الثنائي في الحفل، على خلاف ما حدث بينهما، لم يتضح كواليسه في المقطع المتداول.

وجاءت هذه الواقعة، قبل دقائق من ظهور رمضان على المسرح، ومن خلفه باسم سمرة الذي مر بجواره وقام بدفعه بيده بطريقة غريبة لم يجد لها كثيرون أي تفسير.

وكان سمرة قد أراد إخفاء وجود خلاف بينه وبين رمضان في بداية الأمر، عندما صرح في تعليقه على المقطع الأول الذي دفع فيه محمد، قائلًا: "لم أقصد الاعتداء عليه".

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وتابع: "حفل الزفاف الذي حضرناه أنا ومحمد كان ممتلئا عن آخره بالناس، وكانت هناك تدافعات من قبل البعض تجاهي، أثناء غناء محمد رمضان".

وأردف: "البعض أرادوا أن يسلموا علي أنا ومحمد وكنت أحاول الابتعاد عن الزحام وبسبب التدافع من الخلف، تدافعت أنا أيضا تجاه رمضان، الأمر غير مقصود".

بينما جاء رد رمضان مستفزًا لسمرة بعض الشيء، عندما قال في تعليقه على الفيديو: "لقد شاهدت الفيديو بالفعل، وحينما حدث هذا الموقف، شعرت في حينها أن الأمر غريب، تداركت الموقف، لم يكن لي أي رد فعل، باسم سمرة صديقي ومثل أخي، ولم يكن في وعيه أثناء قيامه بدفعي، لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال".

فيما رد باسم سمرة على محمد رمضان بعد إطلاقه هذا التصريح، قائلًا: "ما قدرش أرد.. لإني ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق نمثل فيها بطولة مشتركة ونشوف مين موهوب أكتر".

وتسبب مقطع الفيديو الأول، في ضجة واسعة بين المتابعين، حيث كان يغني محمد رمضان أغنية "إنساي" ويلتف حوله عدد كبير من الأشخاص عندما حدثت الواقعة.