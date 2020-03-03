تصرف نسليهان أتاغول.. هل يدفع مسلسل "ابنة السفير" إلى الهاوية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ مسلسل "ابنة السفير" يتراجع بنسب المشاهدة بعد عرض الحلقة 12 منه، حيث هبطت أسهم العمل إلى 8 في المئة بعد أن كان يحصد ما يقارب الـ 11 في المئة خلال حلقاته السابقة.

ووجهت اتهامات لبطلة العمل الفنانة نسليهان أتاغول بأنها هي السبب في هذا التراجع، في الوقت الذي يتذيل فيه زوجها قادير أوغلو القائمة عن مسلسل "الوصال"، وفشل في حصد نسبة 2 في المئة عن عمله، وهو ما يهدد بخطر سحبه من العرض.

وقال الناقد الفني التركي تاراك أوبلام موجها رسالة إلى بطلة "ابنة السفير" نسليهان بأنها أصبحت على مشارف السقوط بسبب استراتيجيتها في التسويق لعملها.

وأضاف منتقدا أسلوبها بأن لديها ملايين المتابعين عبر السوشيال ميديا، ومنهم في إنستغرام وحده 9 ملايين شخص، لكنها بدلا من الترويج لكل حلقات مسلسلها، تقوم بدعم زوجها وتنشر صورا لهما وكأنها تريد التخفيف عنه بسبب فشل عمله.

وأضاف أوبلام أن التراجع أصبح مخيفا، وما حدث من أصداء على "ابنة السفير" لا ينذر بالخير، مطالبا الفنانة أن تفهم أهمية التسويق لعملها عبر صفحاتها، فبعض من متابعيها لا يعرف أنها تقدم مسلسلا وفق قوله.

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وأشار الناقد إلى أن نسليهان أتاغول تعرض نفسها للخطر بعدما كان مسلسلها في الصدارة، ودعاها أن تتدارك الوضع حاليا.

وعرضت الحلقة 12 من المسلسل اليوم الإثنين على التلفزيون التركي الرسمي، وهو دراما ملحمية ورومانسية تركي يعالج قضايا ديبلوماسية من بطولة نسليهان أتاغول وانجين أكيوريك، بدأ عرضه في 16 ديسمبر 2019.

وكان الفنان قادير دوغلو، قد أعلن في وقت سابق عن شوقه لزوجته نسليهان أتاغول، لافتا إلى أن زواجهما يمر حاليا بـ"امتحان الشوق"، وذلك بسبب انشغال نسليهان بتصوير مسلسلها "ابنة السفير" في مدينة موغلا، بينما يستمر هو في تصوير مسلسله "الوصال" في إسطنبول.

وأشار النجم في تصريحه إلى أن نسليهان لم تستطع العودة إلى إسطنبول سوى مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر الماضية، فيما ذهب هو لزيارتها في موغلا مرة واحدة فقط، أي أنهما التقيا فقط لمرتين خلال الأشهر الماضية.