نادية الجندي تُؤكِّد على أنَّها دفعت ثمن نجاحها مِن حياتها الزوجية

أكدت الفنانة المصرية نادية الجندي أن المرأة عندما تنجح تدفع ثمن نجاحها من حياتها الزوجية؛ لأن الرجل أناني عندما يرى المرأة نجحت وتفوقت في عالمنا الشرقي الذي لا يحب فيه الرجل أن تتفوق عليه المرأة، وهذه تكون على حساب حياتها الزوجية. وبيّنت أن الرجل في حياتها كان شريكا بالمقام الأول وليس عقبة إلا في بعض الأوقات، مبينة: "دفعت ثمن نجاحي من حياتي الزوجية وبيحصل نوع من الأنانية وعاوز دايما الست تكون أقل منه ولكن نجاحها يخلق له نوعا من عدم الثقة بالنفس رغم أنه ناجح".

وأضافت نادية الجندي في لقاء متلفز ببرنامج "الأحد منحكي" قائلة: "في حياتي كلها لم أحسس رجلًا أنني متعالية عليه أو أنني نادية الجندي وأنا زوجة مطيعة جدا ويمكن أقل من أي زوجة طبيعية في الحياة وممكن أعمل للراجل حاجات غريبة متعملهاش زوجة عادية". وأردفت نادية الجندي قائلة: "أنا بيتوتية جدا وألغي كوني فنانة ورغم وصول هذا الأمر الذي تزوجته يتخيل أنني أحب النجومية والصحافة والنجاح ويظل الحاجز موجودا ومفيش فايدة".

وتابعت أن معنى كونها مطيعة؛ أي تقوم بمسؤولياتها كزوجة في بيتها ولا تدخل على زوجها على اعتبار أنها نجمة الجماهير مثلا فهي تلغي ذلك، مردفة أنه ورغم ذلك هناك رجال يساعدون المرأة ويحبون نجاحها ويشجعونها، وأضافت أن من تزوجتهم ليسوا أنانيين لدرجة عدم محبتهم لنجاحها ولكن جزءا من الأنانية يظل حاجزا.

وقالت نادية الجندي إنها قدمت أدوارا تمردت فيها على الواقع، موضحة أنها نصرت المرأة في أفلامها ولم تستطع أن تظهر المرأة الضعيفة، موضحة أنها لم تنافس أحدا ولم ينافسها أحد وانتهجت خطا معينا لنفسها، وأشارت إلى أن التقليد دائما يفشل، لافتة إلى أن هناك الكثيرين حاولوا تقليدها، منوهة أنها حاولت أن تكون الفنانة الشاملة وتقدم أعمالا كل عمل منها يختلف عن الآخر.

أقرأ أيضًا:

Advertisements

وعن اتهامها بالإغراء، قالت إن أعداء النجاح دائما ما كانوا ينسبون النجاح لأي شيء أقدمه مثل الرقص تارة والاستعراض تارة رغم أن هذا صفة وموهبة لها وليس ضدها، موضحة أنها عندما اتهمت بالإغراء ظهرت بعدها في فيلم "شوق" وارتدت فيه "جلابية" لإثبات أن النجاح بالموهبة.

وقد يهمك أيضًا: