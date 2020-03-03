شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يهاجم معتز مطر: كذاب ومدلس وتلاعب بفيديو شخصى لإثارة مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم المطرب عمر كمال، الإعلامى الإخوانى معتز مطر بعد تدليسه حقيقة فيديو كان قد شاركه هو على صفحته الخاصة موقع "فيس بوك" لقيامه بإحياء أحد الأفراح في السعودية، وظهر فى فيديو وهو يشكر المسئول عن الفرح، موضحا أن معتز مطر تلاعب بالفيديو فى برنامجه وقال إن هذا الفيديو لعمر كمال بعد وقفه عن الغناء فى مصر فتوجه للغناء فى السعودية، فى محاولة منه لإثارة مشاكل بين البلدين.

وأوضح المطرب عمر كمال، على حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، للتعليق على إدعاء معتز مطر بأن الفيديو بعد منعه من الغناء فى مصر، قائلا: "معتز مطر مدلس وهذا الفيديو من شهر يناير الماضي فى أحد الأفراح بالسعودية يعنى قبل أزمتى مع نقابة الموسيقيين، وادعاءات معتز مطر كذب وتدليس وربنا ميرضاش بالظلم".

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ووجه عمر كمال حديثه إلى معتز مطر متسائلا: "أنت بتتكلم على طول عن ربنا.. هل تضمن أن تدليسك للفيديو ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو؟ وتصرفك ممكن يقطع عيشه ويرفده من شغله في بلده، هل تقبل اتحط في مشاكل مع جهة أمنية يفتكروا أن أنا بتعاون مع جهة خارجية بعد قرار نقابة الموسيقيين؟".

وتابع: "يا معتز خليك في حالك، وأنا لو عايز أتكلم هطلع أعمل فيديو اعرض مشاكلي، إنما أنت أتكلم عن نفسك، ومش هسمح أنك تأخذ أى غلطة ضد مصر وتستخدم شاب زي لسه بيبدأ حياته أنك تدمر له مستقبله، وتأخذ فيديو تحوره، وأنا مش طرف فى مشاكلك"، مؤكدا أن المصداقية الإعلامية كانت تقتضى من معتز مطر التحرى عن حقيقة الفيديو بدل من تدليسه وتزوير الحقيقة لهدف خارجي.