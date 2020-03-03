شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تودع تصوير "ختم النمر" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ختم النمر" غداً الأربعاء، بعد إجازة يومين حصلت عليهما، على أن تستمر في التصوير بشكل يومى حتى الأحد المقبل وهو موعد آخر يوم لها في العمل، وبعدها تسافر إلى دبى للانتهاء من بعض الأمور الخاصة بها على أن تعود إلى مصر مرة أخرى لارتباطها بأعمال فنية جديدة.



نسرين طافش

ويعرض "ختم النمر" حالياً على قناة ON E من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء، حيث انطلق عرضه يوم 18 يناير الماضى ويحقق نجاحاً مميزاً بتواجده أكثر من مرة في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل، وتجسد نسرين في المسلسل شخصية مريم وهى متحررة ومتوازنة نفسية ولكن وقت الجد إنسانة مستقبلة ولديها ثقة بنفسها وتروح لهدفها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث المشوقة مع عمر النمر الذى يجسد دوره أحمد صلاح حسنى.



نسرين طافش وأحمد صلاح حسنى

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"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.



نسرين طافش من اسوان

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.



الفنانة نسرين طافش