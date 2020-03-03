عن "الأخ الكبير".. أحمد حلاوة: "العيال في الشارع بيقولوا جدو أبو رجيلة جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد حلاوة، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن شخصية الحاج أبو رجيلة في مسلسل "الأخ الكبير"، مضيفًا: "بعض الناس المتعاطفين مع شخصيتي، والظلم الواقع على حربي (محمد رجب)، لما بيشوفوني في الشارع ومعاهم أولادهم، العيال يقولوا جدو أبو رجيلة جه، فالناس اللي بتتفرج معتبراني من العيلة، وده في حد ذاته نجاح ما بعد النجاح" .

وأضاف حلاوة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حاولنا نقدم عمل فني فيه التوليفة الفنية ويحمل الساسبنس، واحتفظنا بالقيم اللي عايزين نرسخها مع المشاهدين ونعيدها للوجود تاني في الأعمال الفنية، وتوطيد قيمة العلاقة بين الأخ وأخته، والأخ وأبوه، والأب وأولاده، والعلاقة بين أبناء الحارة، بعيدا عن استخدام السنج وبيع الحشيش".

وعن ردود فعله تجاه مشهد الوفاة التي واجهها في الأحداث سواء لابنته صفية "هبة مجدي" أو زوجة ابنه عبير "دينا فؤاد"، قال: "أردنا ترسيخ قيم، إن الواحد فينا لما تجيلك مصيبة في حياته، لازم يلجأ الى الله، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا اليه راجعون، وأردنا توصيل ردود فعل إيمانية في هذه المواقف، وأن يكون الشخص مؤمن بالواقع، والتزمنا بالقيم الدينية والأخلاقية في المسلسل حتى نعيد وجودها في نفوس المشاهدين".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.