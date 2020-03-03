تراند اليوم : "جريمة أدعو أن يسامحني الله عليها" .. سهير رمزي تكشف سر مقاطعة والدتها لها

تحل اليوم 3 مارس الذكرى رقم 70 لميلاد الفنانة المصرية سهير رمزي ، والتي لم تخلو حياتها من الكثير من المواقف المثيرة للجدل.

علاقة "سهير" مع والدتها تميزت بالقوة والارتباط الشديدين ، لكن رغم ذلك فإن درية أحمد قاطعت ابنتها سهير رمزي بسبب خطأ ارتكبته .

واعترفت سهير رمزي أنها ارتكبت خطأ كبيرًا بعد قيامها بإجهاض نفسها لأنها

لا تريد أن يأتي طفل يشاركها في حب والدتها ، وهو الأمر الذي أغضب الأخيرة

بشدة.

وأضافت: والدتي قاطعتني وقتها لانني ارتكبت جريمة أدعو أن يسامحني الله عليها ، ولم أقم بهذا الخطأ مرة أخرى.

