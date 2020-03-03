جينيفر لوبيز توضّح سبب عدم زواجها من أليكس رودريغيز

ميرنا وليد - بيروت - أكدت النجمة ​جينيفر لوبيز​ أنها منذ خطوبتها من لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريغيز​، في شهر آذار/مارس عام 2019، وتوقعت أن إتمام الزواج سيكون خلال شهرين فقط على أقصى تقدير.

وأضافت خلال مقابلة مع الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ في برنامج "2020 Vision tour"، أنها قررت التعلم من خبراتها السابقة، وعدم الإندفاع في حياتها بعدم إتخاذ أي قرار سريع، والإنتظار لفترة بحجة أن هذا القرار ليس سهلاً على الإطلاق، خصوصاً أن كلاهما لديه عائلته الخاصة.

وأشارت لوبيز الى أن كلامها لا يعني أي تقليل من الرومانسية التي تعيشها مع خطيبها أليكس، وتابعت: "هو يدعمني إلى حد كبير، ولا يتأخر على مساندتي بأي من الأمور التي تخصني على الإطلاق، مثلما يظهر بكافة أعمالي ومشاريعي".

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