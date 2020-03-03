عاصي الحلاني يكشف عن أصوله غير اللبنانية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ متايعيه بالكشف عن أصوله غير اللبنانية، وهو ما جاء رداً على سؤال عن سبب حبه الكبير للفلكلور العراقي، وإظهاره له في عدد من أعماله.

وقال الحلاني في مقابلة مع برنامج "هذا أنا"، الذي يعرض على قناة "أبو ظبي"، إنه قدّم في بداية حياته الفنية في أوائل التسعينيات اللون العراقي، وتعاون مع شعراء عراقيين وغنى اللهجة العراقية.

وأضاف أنه نشأ في منزل يحب هذا اللون، وأن الفضول دفعه إلى السؤال عن سبب ذلك، ليعرف أن عائلة الحلاني تعود في أصولها إلى العراق، وأنها إنتقلت للعيش في لبنان.

ولفت إلى أن حبه للون العراقي قد يرتبط بعامل جيني، مع الإشارة إلى أن التراث العراقي غني على مستوى الشعر والموسيقى.

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