شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين زيادة فى إيرادات فيلم دانيال كريج Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد فيلم Knives Out، من إيراداته بـ حوالى 3 ملايين دولار أمريكى في أسبوع، لتصل إجمالي الإيرادات إلى 307 ملايين و644 ألف دولار، العمل الذى طرح في دور العرض يوم 7 نوفمبر من العام الماضى، وأعلنت الشركة المنتجة Lionsgate ، عن بدء العمل على جزء جديد من العمل، الذى وصلت تكلفة ميزانيته إلى 40 مليون دولار.

وكان قد حقق 296 مليونا و 769 ألف دولار في الافتتاحية، حيث طرح في 3461 دار عرض بالولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وانقسمت الإيرادات بين 164 مليونا و 655 ألف دولار أمريكى بالولايات المتحدة الأمريكية، و 142 مليونا و 988 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، في فترة طرحه.

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فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".