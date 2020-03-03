شكرا لقرائتكم خبر عن هلا السعيد تنضم إلى فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة هلا السعيد إلى فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين" ، من بطولة ريهام حجاج، والنجمين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوى، وتجسد "هلا" من خلال المسلسل شخصية "مى"، وهى فتاة تجمع بين الخير والشر وعلى علاقة قريبة من الفنان محمود حميدة، المسلسل من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضانى المقبل وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير جزء كبير من أحداثه، ويلعب بطولته ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سوياً فى إحدى الشركات الكبيرة التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي، عدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وكانت أسرة المسلسل قد أعلنت عن مفاجأة وهى انضمام النجم خالد النبوى لأبطال المسلسل.

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"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج فى الدراما التليفزيونية والأولى لها فى شهر رمضان، حيث قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذى تم عرضه فى شهر فبراير العام الماضى وشارك فى بطولته محمد كيلانى وعمر الشناوى وشيرين وولاء الشريف وهاجر أحمد وعمر الشناوى وأحمد حلاوة وتأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.