بسبب محمد رمضان.. هاني شاكر يدخل في نوبة ضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن رأيه في أغنية أنت جدع لمحمد رمضان، وقال عنها ساخرا: "اللهم صلي على النبي عليها".

ثم دخل شاكر في نوبة ضحك، خلال لقائه في حلقة برنامج ET بالعربي، قائلا إنه لم يسمع الأغنية لكن الكلمات التي سمعها مبتورة ولا تصلح للغناء من الأساس.

وأكد شاكر أن رمضان لم يلتزم بما قاله للنقابة من المحافظة على الآداب العامة على المسرح، وإذا تقدم بطلب تصاريح من النقابة مرة سيتم التفكير ألف مرة قبل منحه التصريح.

وطرح الفنان محمد رمضان أول أمس أغنيته الجديدة "أنت جدع" والتي تصدرت قائمة المحتويات الرائجة بموقع اليوتيوب.