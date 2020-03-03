بعد محمد رمضان.. ابن غادة عادل يقدم إعلانًا لمشروب الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قدمت الفنانة غادة عادل التهنئة لنجلها عبدالله مجدي الهواري، الشهير بـ"بودي" لمشاركته في أول إعلان له، لصالح إحدى شركات مشروبات الطاقة.

ونشرت غادة عبر خاصية "الاستوري" بموقع إنستجرام صورة من الإعلان، وعلقت عليها: "مبروك يا بودي الإعلان الجديد".

يشار إلى أنها الشركة نفسها التي قدم لها محمد رمضان إعلانًا من قبل.

وعُرض لغادة عادل الفصل الأول من مسلسل "مملكة إبليس" عبر منصة "شاهد"، ويشاركها البطولة رانيا يوسف وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

