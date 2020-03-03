شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Little Women يواصل تحقيق النجاح في دور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال فيلم Little Women، يواصل تحقيق النجاح في شاشات العرض المختلفة حول العالم، حيث وصلت الإيرادات إلى 203 مليون و 10 آلاف دولار أمريكى، منذ طرحه في 25 ديسمبرمن العام الماضى بدورالعرض السينمائية حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 107 مليون و 610 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و95 مليون و 400 الف دولارأمريكى حول العالم.

كما فازالفيلم بـ جائزة الـ BAFTA لأفضل أزياء، وتم ترشيح فيلم Little Women، إلى 6 جوائز أوسكار، وفازمنها بـ واحدة فقط، وهى جائزة أفضل تصميم أزياء.

وكان قد حقق الفيلم الذى يدور فى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى فى الإفتتاحية الأولي لعرضه داخل أمريكا الشمالية، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم Little Women المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868

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وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطارالمألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفتاة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women بطولة إيما واتسون، فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.

يذكر أن شركة Columbia Pictures عرضت فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير الماضى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط.

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.