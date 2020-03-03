شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب ينضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان لطفى لبيب إلى مسلسل "ولاد إمبابة" حيث يقدم أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يتم تصويره حاليا في أحد الديكورات المخصصة للعمل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسمير غانم وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة وريكو وابو الليف ومصطفى أبو سريع وهانى الأسمر وعمرو رمزى ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف وبرلنتى فؤاد ومحمد فاروق ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين واخرون، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض فى موسم رمضان المقبل.

وانضم لطفى لبيب مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا"، ويلعب من خلاله دورا كوميديا، والذى يخوض به كل من الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل، والذى بدأ أبطاله تصوير عدد من مشاهده خلال الأيام الماضية، والذى يكتبه أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج سينرجى، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التى تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، جار الاستقرار على أسمائهم، حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

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وكانت آخر أعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبر ميه" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدنى بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية أبنائه، فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى، ويتزوجها، فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".