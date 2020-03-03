شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CW عن أول تريلر للموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، الذى سيبداء عرضه بداية من يوم 16 مارس المقبل، الفيديو الترويجى الذى يحتوى على عدد كبير من المعلومات حول الموسم الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، وكانت قد أعلنت الشبكة تجديد المسلسل لـ موسم ثالث قبل عرض الثانى بـ فترة كبيرة.

كما أعلنت الشبكة انضمام أثنين من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، وهما جيسون بير، وجايوس تشارلز، ولم تكشف الشبكة عن الدور الذى سيقوم به كلا الممثلين جيسون بير، وجايوس تشارلز.

وأعلنت الشبكة انضمام المممثلة جوستينا أدورنو إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، الذى سيعرض على شبكة CW ، وستلعب أدورنو دور ستيف، وهى فتاة شابة بارعة حاصلة على تعليم جيد، ولا تخشى التعبير عن آرائها حيث تميل إلى الجدل دائما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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وتركز الدراما العلمية على ليز أورتيكو، وهي امرأة شابة تعود إلى المنزل وتكتشف أن حبيبها القديم في الحقيقة مخلوق فضائى، ويشمل الممثلون جانين ماسون، ناثان دين بارسونز، ليلي كاولز، مايكل فلامز، مايكل تريفينو، تايلر بلاكبيرن، هيذر هيمنز، تريفور سانت جون، وكاران أوبروي، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

وكانت الشبكة قد أعلنت انضمام الممثلة الأمريكية ألاينا هوفمان إلى الموسم السابع والأخير من مسلسل The 100، الذى يعرض على شبكة CW، وتلعب هوفمان دورنيكي فى مسلسل الـ The 100، وهى سارقة بنك وقاتلة سريعة لا يمكن التنبؤ بشرها المطلق، كما أنها ستدافع عن شعبها في العالم الجديد المعقد من سانكتوم.

كما أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل Legacies، وذلك لموسم ثالث، بعد النجاح الذى حققه الموسمان الأول والثاني، ومن المقرر أن يعرض الموسم الثالث والجديد في أواخر العام الجاري 2020، وتستكمل حلقاته في بداية 2021، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".