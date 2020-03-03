شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مهرجان البحرين: التأجيل مؤقت ويهدف الى طمأنة ضيوف المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة مهرجان البحرين السينمائي الناقدة منصورة الجمرى لـ الخليج 365 إن تأجيل المهرجان، سيكون له أثر إيجابي، حيث سيتم الإستفادة من هذه الفترة لإضافة برامج جديدة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد حال استقرار الأوضاع الصحية فى العالم، وأن التأجيل مؤقت ويهدف الى طمأنة ضيوف المهرجان، وأنه جاء التزامًا بتوصية وزارة الداخلية البحرينية وكذلك استجابة لقرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بتعليق كل فعالياتها الجماهيرية لفترة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائى كانت من المفترض أن تنطلق فى الفترة من 4 إلى 8 مارس حيث أعلن المهرجان عن ترأس النجمة ليلى علوى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية.

مهرجان البحرين السينمائي الذي ينظمه نادي البحرين للسينما في دورته الأولى يهدف إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.

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المهرجان يأتي بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.