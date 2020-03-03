رئيسة مهرجان البحرين: التأجيل مؤقت ويهدف الى طمأنة ضيوف المهرجان

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الدورة الأولى لمهرجان البحرين السينمائى كانت من المفترض أن تنطلق فى الفترة من 4 إلى 8 مارس حيث أعلن المهرجان عن ترأس النجمة ليلى علوى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية.
مهرجان البحرين السينمائي الذي ينظمه نادي البحرين للسينما في دورته الأولى يهدف إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يحمل الإضافة النوعية للحركة الثقافية في مملكة البحرين، والمساهمة في نشر الثقافة والوعي السينمائيين ودعم المواهب السينمائية الشابة في المنطقة العربية، واكتشاف المبدعين وتشجيعهم.
المهرجان يأتي بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية في العالم العربي، واكتشاف المزيد من هذه المواهب وتشجيعها، عدا عن سعيه للمساهمة في تعزيز وتنشيط الحركة السينمائية في البحرين ووضع البحرين على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بما ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي ويأتي تنظيم المهرجان من قبل نادي امتداد لـ "مسابقة نادي البحرين للسينما" التي أقيمت منها دورتين، الأولى في عام 2017 وتنافس فيها (15) فيلما بحرينيا قصيرا، والثانية في عام 2018 وتنافس فيها (25) فيلما بحرينيا قصيراً.
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