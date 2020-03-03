شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جولة فيلم جيمس بوند في الصين لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر عدد من التقارير الأجنبية تأجيل جولة فيلم جيمس بوند في الصين وذلك لأجل غير مسمى، ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وحالة الفزع التي أصابت العالم وهو ما سيتسبب في خسائر كبيرة للفيلم خاصة أن الصين من أكبر الأسواق التي تجلب ربحًا كبيرًا لصناع السينما في هوليود إضافة إلي الخسائر التي تكبدتها الصين وذلك بسبب غلق دور العرض هناك.

من جانب أخر تصدر النجم رامى مالك بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.

ويحتفل اليوم الاثنين النجم دانيال كريج بعيد ميلاده الـ 52 بعدما اشتهر بلعب بطولة العديد من الأعمال المميزة في هوليود أبرزها بكل تأكيد هو دور جيمس بوند الذي اشتهر به بعدما قام ببطولة عدة أفلام حول الشخصية الشهيرة، ليصبح بالأرقام أفضل من لعب الشخصية على مر العصور ويتربع على عرش النجوم الذين لعبوا تلك الشخصية الشهيرة.

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وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.