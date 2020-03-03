شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يرد على هنيدى: "اتفرج بقى اللى جاى.. وهتشوف أيام ما يعلم بيها إلا ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان أحمد السقا على الفنان الكوميدى محمد هنيدى، الذى هنأه بطريقة كوميدية بعيد ميلاده، حيث اختار طريقه مبتكره من خلال نشر فيديو عبر حسابه على تيك توك، قال من خلاله "أنا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما أقعد مع السقا.. بتزيد همومى أكتر"، بينما لم يتمالك السقا نفسه من الضحك.

رد "السقا "موجها كلامه إلى هنيدى عبر حسابه على تويتر قائلاً:"أنا هزودها بقي بجد ياهنيدي وهتشوف أيام ماي علم بيها إلا ربنا اصبر اصبر".

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أحمد السقا

وأضاف السقا:" فاكر يامعلم وقفت جنبك إزاي في همام ؟ وياما ساعدتك في صعيدي وكنت جدع معاك !اتفرج بقي اللي جاي".

@officialhenedy مهما كنت شايل هموم الدنيا اول مابشوف السقا @ahmed.elsakaeg♬ original sound - officialhenedy

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.