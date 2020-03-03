شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب عمر كمال: "أغنيتنا الجديدة على اليوتيوب مش لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب عمر كمال، على طرحه أغنية جديدة بالتعاون مع المطرب حسن شاكوش في تحدي لقرار نقابة المهن الموسيقية، قائلاً:"مش بتحدي النقابة والأستاذ هاني شاكر على راسنا والنقابة كمان، القرار بس أننا منعملش حفلات ولا نغني لايف".

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، إحنا كلنا وحسن شاكوش ملتزمين بالقرار إحنا ممنوعين نمسك مايك.. وبتواصل مع النقابة يومياً، وبنحترمها وقراراتها، متابعاً:"أغنيتى الجديدة أثبات للناس أننا بنغنى غنى هادف الأغنية مفيش فيها كلمة واحدة إسفاف وهتنزل على اليوتيوب".

وفي سياق منفصل قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش أنه يقدم أى لون من ألوان الغناء، ولكن شهرته جاءت من أغاني المهرجانات، مشيرا إلى أن جميع الأغاني يقوم بعرضها على المصنفات ولو وجد بها لفظ خارج أو أى شيء لا يتم تسجيلها أو يطالب بتعديلها، مؤكدا على أن "بنت الجيران “تم الموافقة عليها من المصنفات وتم تسجيلها وأنه في البداية كان يقوم بالغناء في الأفراح ويحصل على 100 جنيه في الأغنية هو والموزع، وعندما كان يطلب من أصدقائه الموزعين أن يقوموا سويا بعمل أغنيه باسمة كانوا يتهربون منه.

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وتابع شاكوش خلال لقائه في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ويقدمة الإعلامى أحمد موسى، أنه من يوم إصدار قرار النقابة وهو لا يعمل، ويقوم بتسديد الكثير من العرابين التي أخذها والتي بلغ قيمتها حوالى 400 ألف جنيه بالإضافة إلى عدد من المحاضر التي حررت ضده مؤكدا على أن أى قرار ستتخذه النقابة سيلتزم به وأن الفنان هاني شاكر مثله كمثل الأب فلا يجوز أن يخالفة في أى قرار يأخذه.

وواصل شاكوش أنه قبل القرار الذي أصدرته النقابة كان يمتنع عن الحفلات خارج مصر، ولكنه بعد القرار تم قبولها وقام بالسفر إلى الإمارات وسيسافر الأيام القادمة إلى تونس والمغرب ولبنان بعدها سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مصر مثل الأب والأم.