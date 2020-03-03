شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسن شاكوش يؤدى جزء من أغنيته الجديدة "عود البطل عالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جزء من أغنيته الجديدة التي سيطلقها غداً الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً، حسبما أعلن عن ذلك خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد".

وتضمنت أغنية حسن شاكوش بعض الكلمات منها "عود البنات عالى ..شقلب ليا أنا حالى ..يرخصلك الغالى يا اللى سحرتينى ..عود البطل ملفوف وأنا لسا مشفتوش ..جاى ليكى ومش مكسوف".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أكد إنه بدأ حياته في لعب كرة القدم وبذل مجهوداً كبيراً من أجل تحقيق النجاح، ولكن المعوقات المالية حالت دون تحقيق أحلامه، وتابع:"النادى وقتها مكنش فيه فلوس والظروف المادية معايا وقتها مكنتش قد كدا".

وأضاف "شاكوش"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لعب كرة القدم لصالح عدد من الأندية منها "الإسماعيلى والإتصالات وسمنود"، لافتاً إلى أن عمرو السلية وعلى جبر كانا يلعبان معه ومن نفس الجيل، وتابع:"كابتن عيد فرج أول مدرب لى في الاسماعيلى وتوالى آخرين على تدريبى".

وأشار "شاكوش"، إلى أنه له شقيقان كانا يلعبان كرة القدم في عدة أندية، وتابع:"أنا اتظلمت في الكرة رغم أنى بذلت مجهود كبير وتحملت كتير.. كنت بركب مترو الانفاق بجنيه وعربية من المرج الجديدة بـ12 جنيه ومن ثم تاكسى إلى النادى في الإسماعيلية.. وأنا مش معايا غير 20 جنيه.. كان بيبقى معايا 5 جنيه بعيش بيها لمدة 10 أيام بالنادى وبعتمد على الغداء والعشا بتاع النادى".

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ولفت إلى أنه كان يتضور جوعاً في بعض الأيام، ليلاً، كون العشاء بالنادى كان في تمام السابعة مساءً، وتابع:"فكنا نلم من كل واحد جنيه ونبعت نجيب عشا لأن حالتنا المادية كلنا كانت كدا.. والدتى وقفت بجانبى وأنفقت الأموال من أجل أن أذهب للإسماعيلية للعب ..وكنت بتحجج بأى أمر علشان مرحش النادى علشان مش معايا فلوس".