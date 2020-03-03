فريدة سيف النصر: "خفيت والورم راح.. ومعنديش سرطان بلاش فتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن أخر تطورات حالتها الصحية، موضحة أنها استيقظت من نومها فوجدت تورماً كبيراً في وجهها يشبه "الكرة الكفر" على حد قولها، مشيرة إلي أنها أجرت الفحوصات اللازمة واكتشفت أن الإصابة سببها عدة "خراريج" أسفل الأسنان سليمة في الفم.
وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي:" دايما بتحصلي حاجات غريبة ومبتكلمش عنها لكن المرة دي الموضوع كان صعب لإن الإصابة كانت في وجهي وهي عملي وبالتالي كانت الأزمة أكبر"، كاشفة عن كواليس طبيعة الورم أنها تفاجئت كما أن أحد الأطباء أخبرها أن سبب الورم حشرة معينة تحدث تورمات بعد لدغها للإنسان وتشبه داء الفيل.
وعن الشائعات قال الفنانة الكبيرة:"الناس قالوا عندي سرطان اللهم احفظنا، مش عارفة بلدنا بلد فتي ليه.. مش عارفة الناس عايز تموتوني ليه مش كفاية الشائعات إلي طلعوها على عادل إمام، مشيرة إلى أنها ستستأنف العمل في مسلسل أولاد إمبابة يوم الخميس القادم".
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