شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: والدى نصحنى قبل وفاته بالاستمرار فى الغناء رغم أننا صعايدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن السبب الذى دفعه إلى ترك لعب كرة قدم والتوجهه للغناء، مشيراً إلى أنه تعرض إلى ضغوط كبيرة وظلم كثير، خلال مسيرته الكروية، أنتهت باستغناء نادى سمنود عنه، رغم أنه كان لاعب محترف ويشيد به الجميع.

وأضاف "شاكوش"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، " أخر مباراة لعبتها مع نادى سمنود اتهزمنا وقرر المدير الفني الاستغناء عنى وبعدها بأربع أيام والدى توفى، وتابع:"والدى كان صوته جميل جداً وكان يشجعنى على الاستمرار في لعب الكرة والغناء رغم أننا صعايدة.. وجدى كان بيقول لأبويا لو غنيت هطخطك بالنار".

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ولفت "شاكوش"، إلى أنه كان يتمنى اللعب في الأهلى أو الزمالك أو الإسماعيلى ولذلك بذل مجهوداً كبيراً، وتابع:"كنت بشتغل مع أخويا في محل بلاستيشن علشان أقدر أكمل في الكرة"، مشيراً إلى أن وفاة والده كانت نقطة تحول في حياته وأخذ بنصيحته واستمر في الغناء حتى حقق حلمه.

وأشار شاكوش إلى إنه بدأ حياته في لعب كرة القدم وبذل مجهوداً كبيراً من أجل تحقيق النجاح، ولكن المعوقات المالية حالت دون تحقيق أحلامه، وتابع:"النادى وقتها مكنش فيه فلوس والظروف المادية معايا وقتها مكنتش قد كدا"، مشيرا إلى أنه لعب كرة القدم لصالح عدد من الأندية منها "الإسماعيلى والإتصالات وسمنود"، لافتاً إلى أن عمرو السلية وعلى جبر كانا يلعبان معه ومن نفس الجيل، وتابع:"كابتن عيد فرج أول مدرب لى في الاسماعيلى وتوالى آخرين على تدريبى".

وأشار "شاكوش"، إلى أنه له شقيقان كانا يلعبان كرة القدم في عدة أندية، وتابع:"أنا اتظلمت في الكرة رغم أنى بذلت مجهود كبير وتحملت كتير.. كنت بركب مترو الانفاق بجنيه وعربية من المرج الجديدة بـ12 جنيه ومن ثم تاكسى إلى النادى في الإسماعيلية.. وأنا مش معايا غير 20 جنيه.. كان بيبقى معايا 5 جنيه بعيش بيها لمدة 10 أيام بالنادى وبعتمد على الغداء والعشا بتاع النادى".

ولفت إلى أنه كان يتضور جوعاً في بعض الأيام، ليلاً، كون العشاء بالنادى كان في تمام السابعة مساءً، وتابع:"فكنا نلم من كل واحد جنيه ونبعت نجيب عشا لأن حالتنا المادية كلنا كانت كدا.. والدتى وقفت بجانبى وأنفقت الأموال من أجل أن أذهب للإسماعيلية للعب ..وكنت بتحجج بأى أمر علشان مرحش النادى علشان مش معايا فلوس".