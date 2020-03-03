فن ومشاهير

أجرأ 10 تصريحات لنجمة الجماهير نادية الجندي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل ظهور لنجمة الجماهير نادية الجندي عبر الإعلام تجدها جريئة وصريحة وعلى طبيعتها ومؤخرًا كانت ضيفة على برنامج "الأحد منحكي" مع المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار على فضائية (إم تي في) اللبنانية وصرحت بالكثير من التصريحات و"الخليج 365" يرصد تصريحاتها الأكثر جرأة خلال مشوارها الفني.. 

 

• حبيت عماد حمدى وهو كمان حبنى.. واتجوزنا رغم فارق السن".

 

• كل من تآمر ضدى منحنى قوة ونجاحا أكبر 

 

• أفلامى عن المخدرات دفعت الداخلية لتطهير الباطنية

 

• "المرأة حينما تنجح، تدفع ثمن النجاح من حياتها الزوجية".

 

• صحفى إسرائيلى قابلنى وقال لى: «أفلامك حلوة عن إسرائيل نشاهدها فى تل أبيب كل يوم جمعة ونتابع أعمالك

 

• "الراجل أناني، وأول ما يلاقي نجاح الست، أو إن الست نجحت، وتفوقت في عالمنا الذكوري العربي، ما يحبش الست تتفوق عليه".

 

• عمري في حياتي ماحسستش راجل إني متعالية عليه، ولا إني نادية الجندي الفنانة الكبيرة

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• أنا زوجة مطيعة جدًا، وأقل من أي زوجة عادية طبيعية في الحياة، وبيتوتي

 

• صنعت مجدى بالإيمان بالله والإخلاص فى العمل.. 

 

• "الرئيس السادات طلب مشاهدة فيلمي الباطنية وكلم الكاتب إللى هاجم الفيلم وقاله ليه بتهاجم الفيلم ده إللى فى الحقيقة أشد من ده وليه هنحط رأسنا فى الرمل.

 

على جانب آخر تنشغل نادية الجندي بالتحضير بمسلسل "نساء من ذهب" الذى سيعرض في رمضان القادم، .. والتي تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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