شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ 10 تصريحات لنجمة الجماهير نادية الجندي والان مع تفاصيل الخبر
• حبيت عماد حمدى وهو كمان حبنى.. واتجوزنا رغم فارق السن".
• كل من تآمر ضدى منحنى قوة ونجاحا أكبر
• أفلامى عن المخدرات دفعت الداخلية لتطهير الباطنية
• "المرأة حينما تنجح، تدفع ثمن النجاح من حياتها الزوجية".
• صحفى إسرائيلى قابلنى وقال لى: «أفلامك حلوة عن إسرائيل نشاهدها فى تل أبيب كل يوم جمعة ونتابع أعمالك
• "الراجل أناني، وأول ما يلاقي نجاح الست، أو إن الست نجحت، وتفوقت في عالمنا الذكوري العربي، ما يحبش الست تتفوق عليه".
• عمري في حياتي ماحسستش راجل إني متعالية عليه، ولا إني نادية الجندي الفنانة الكبيرة
• أنا زوجة مطيعة جدًا، وأقل من أي زوجة عادية طبيعية في الحياة، وبيتوتي
• صنعت مجدى بالإيمان بالله والإخلاص فى العمل..
• "الرئيس السادات طلب مشاهدة فيلمي الباطنية وكلم الكاتب إللى هاجم الفيلم وقاله ليه بتهاجم الفيلم ده إللى فى الحقيقة أشد من ده وليه هنحط رأسنا فى الرمل.
على جانب آخر تنشغل نادية الجندي بالتحضير بمسلسل "نساء من ذهب" الذى سيعرض في رمضان القادم، .. والتي تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.
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