شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ 10 تصريحات لنجمة الجماهير نادية الجندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل ظهور لنجمة الجماهير نادية الجندي عبر الإعلام تجدها جريئة وصريحة وعلى طبيعتها ومؤخرًا كانت ضيفة على برنامج "الأحد منحكي" مع المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار على فضائية (إم تي في) اللبنانية وصرحت بالكثير من التصريحات و"الخليج 365" يرصد تصريحاتها الأكثر جرأة خلال مشوارها الفني..

• حبيت عماد حمدى وهو كمان حبنى.. واتجوزنا رغم فارق السن".

• كل من تآمر ضدى منحنى قوة ونجاحا أكبر

• أفلامى عن المخدرات دفعت الداخلية لتطهير الباطنية

• "المرأة حينما تنجح، تدفع ثمن النجاح من حياتها الزوجية".

• صحفى إسرائيلى قابلنى وقال لى: «أفلامك حلوة عن إسرائيل نشاهدها فى تل أبيب كل يوم جمعة ونتابع أعمالك

• "الراجل أناني، وأول ما يلاقي نجاح الست، أو إن الست نجحت، وتفوقت في عالمنا الذكوري العربي، ما يحبش الست تتفوق عليه".

• عمري في حياتي ماحسستش راجل إني متعالية عليه، ولا إني نادية الجندي الفنانة الكبيرة

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• أنا زوجة مطيعة جدًا، وأقل من أي زوجة عادية طبيعية في الحياة، وبيتوتي

• صنعت مجدى بالإيمان بالله والإخلاص فى العمل..

• "الرئيس السادات طلب مشاهدة فيلمي الباطنية وكلم الكاتب إللى هاجم الفيلم وقاله ليه بتهاجم الفيلم ده إللى فى الحقيقة أشد من ده وليه هنحط رأسنا فى الرمل.