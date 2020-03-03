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أحمد فلوكس يرافق أول سباح من أصحاب الهمم في رحلة غوص برأس محمد.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رافق الفنان أحمد فلوكس السباح العالمي محمد كرم، برحلة غوص بمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ، حيث إن كرم هو أول بطل مصري في السباحة بمتلازمة داون سيندروم، والذي حصل على 190 ميدالية رياضية مختلفة، ومرشح لعبور بحر المانش في شهر يوليو المقبل.

 

من جانبه أكد الفنان أحمد فلوكس ترحيبه بالحدث فور توجيه الدعوة له بمرافقة البطل محمد كرم في رحلة الغوص، وهي من تنطيم مبادرة "مصر تستطيع"، وتحت رعاية وزارة "الشباب والرياضة" ووزارة البيئة و"هيئة تنشيط السياحة" واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور سمر حسب الله صاحبة مبادرة "مصر تستطيع".

 

وأضاف فلوكس، أنه استمتع للغاية بهذه الرحلة، التي تعرف خلالها علي البطل "محمد كرم"، والذي وجد بداخله إصرارًا كبيرًا، وأهداف وبطولات يسعي لتحقيقها، لذلك كان لابد من تقديم الدعم الكامل له، على المستوي النفسي والرياضية.

 

وتابع فلوكس أن رحلة الغوص، التي رافق بها محمد كرم، هي دمج بين والفن، واللذان لهما نفس الرسالة في الارتقاء بالأخلاق والتعرف علي الثقافات المختلفة، فالرياضة هدف والفن رسالة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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