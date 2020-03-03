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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يرافق أول سباح من أصحاب الهمم في رحلة غوص برأس محمد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه أكد الفنان أحمد فلوكس ترحيبه بالحدث فور توجيه الدعوة له بمرافقة البطل محمد كرم في رحلة الغوص، وهي من تنطيم مبادرة "مصر تستطيع"، وتحت رعاية وزارة "الشباب والرياضة" ووزارة البيئة و"هيئة تنشيط السياحة" واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور سمر حسب الله صاحبة مبادرة "مصر تستطيع".
وأضاف فلوكس، أنه استمتع للغاية بهذه الرحلة، التي تعرف خلالها علي البطل "محمد كرم"، والذي وجد بداخله إصرارًا كبيرًا، وأهداف وبطولات يسعي لتحقيقها، لذلك كان لابد من تقديم الدعم الكامل له، على المستوي النفسي والرياضية.
وتابع فلوكس أن رحلة الغوص، التي رافق بها محمد كرم، هي دمج بين الرياضة والفن، واللذان لهما نفس الرسالة في الارتقاء بالأخلاق والتعرف علي الثقافات المختلفة، فالرياضة هدف والفن رسالة.
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