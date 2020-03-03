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هانى فرحات يتلقى عزاء والدته بحضور عمرو يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى حاليًا المايسترو هانى فرحات عزاء والدته في مسجد الشرطة التي رحلت عن عالمنا من يومين وشيع جثمانها في مدافن السادس من أكتوبر واقتصر العزاء على الأهل والأصدقاء وحضور كل من الفنان عمرو يوسف ولاعبى النادى الأهلى الأسبق هادى خشبة وياسر ريان.

هانى فرحات موسيقار ومايسترو مصرى درس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالى الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب". كما وزع لـ إليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد الله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

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آخر أعمال هانى فرحات هى أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبد الوهاب

 

 

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