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هشام عباس يحيي حفله بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بأغنية "متبطليش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم هشام عباس حفله الغنائى، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الدولى الأولى في جامعه جنوب الوادي، بأغنية "متبطليش" والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير الذى تعدى 7 آلاف متفرج حضر خصيصا من أجل الاستمتاع بأغنياته المتميزة.

 

كما أشاد هشام عباس بتواجده لأول مرة في محافظه قنا وأعرب عن سعادته بالتواجد مع أهل الصعيد بحضور كل من وزيرة الثقافه الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومحافظة قنا اللواء أشرف الداودي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئه العامة لقصور الثقافة.

 

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.

 

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانًا جديدًا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدًا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره

 

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