ستيفاني صليبا بـ"بدلة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها في "إنستجرام".

وظهرت "صليبا" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "بدلة" من اللون الأسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وشاركت ستيفاني، رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، من بطولة عابد فهد، وإخراج شوقي الماجري.