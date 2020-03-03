صفاء سلطان تنتهي من تصوير "الحرملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان انتهاء تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

ونشرت سلطان "بوستر" دعائيا للمسلسل يتصدر صورتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم كان تصوير آخر مشاهد لي بالجزء التاني من مسلسل الحرملك، بدي أشكر كل حدا تعب بها لعمل، وكل الحب والاحترام لكل يلي التقيتهن، وكل التوفيق لكل حدا اشتغل وتعب، بكل الاوقات الحلوة والصعبة كانت تجربة جديدة وحلوة، ويا رب يجمعنا على خير ومحبة دائماً".

يذكر أن "الحرملك 2" مسلسل سوري لبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة التي كان يعيش فيها العثمانيون، ويشارك فيه كل من الفنانة درة، جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الحرملك" بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، أحمد فهمي، درة، ومن تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.