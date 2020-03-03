شاهد.. صافيناز بوصلة رقص جديدة ببدلة جريئة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:54 صباحاً - شاركت الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها عى مواقع التواصل الاجتمتعي بمقطع فيديو جديد لوصلة رقص من احدى الحفلات التي احيتها مؤخرا. وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص ببدلة رقص جريئة باللون الازرق السماوي واكتفت بالتعليق “يلا بينا نرقص”. يذكر ان صافيناز معروفة بإطلالاتها الجريئة والتي تثير الجدل بين متابعيها وكان اخرها ظهورها بمايوه بنفسجي وشال شفاف أبرز مفاتن جسدها بينما كانت تحمل حبة من الاناناس. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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