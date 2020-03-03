كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 04:54 صباحاً - انتشرت في الفترة الاخيرة العديد من الوصفات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على انها فعالة للوقاية من فيروس الكورونا.
وقد استضاف الاعلامي اللبناني طوني خليفة خبير اعشاب، في حلقة الامس من برنامجه على تلفزيون الجديد، للحديث عن اليانسون الذي يتم الترويج له على انه يحمي من الكورونا.
وقد حذر الخبير ان تناول اليانسون بكميات كبيرة يؤثر على الخصوبة عند الرجال و على الاداء والعضلات ما يسبب ضعفا في الانتصاب ما جعل طوني خليفة يقول: “مرتي مين عاطيها هالوصفة كابستني يانسون من جمعتين”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طوني خليفة مصدوم لمعرفته ان اليانسون يؤثر على الخصوبة: “مرتي مين عاطيها هالوصفة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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