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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان يوسف الشريف، على تهنئة زوجته إنجي علاء بعيد ميلادها الـ37، عبر حسابه على "تويتر".
ونشر الشريف، صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا، وعقبال مليون سنة".
يذكر أن إنجي علاء مؤلفة واستايسلت، وخاضت أول تجربة في الكتابة والتأليف بمسلسل"بلا دليل"، وهى من مواليد 3 مارس 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. هكذا هنأ يوسف الشريف زوجته بعيد ميلادها الـ37 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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