بصورة تجمعهما.. هكذا هنأ يوسف الشريف زوجته بعيد ميلادها الـ37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان يوسف الشريف، على تهنئة زوجته إنجي علاء بعيد ميلادها الـ37، عبر حسابه على "تويتر".

ونشر الشريف، صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا، وعقبال مليون سنة".

يذكر أن إنجي علاء مؤلفة واستايسلت، وخاضت أول تجربة في الكتابة والتأليف بمسلسل"بلا دليل"، وهى من مواليد 3 مارس 1983.

