شاهد.. هنيدي يعايد السقا على طريقته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:55 صباحاً - حرص الفنان المصري محمد هنيدى على الاحتفال بعيد ميلاد مواطنه الفنان أحمد السقا ولكن على طريقته الخاصة. فقد نشر محمد هنيدي فيديو عبر حسابه على تيك توك، ظهر فيه السقا وهو يهنئه بعيد ميلاده، قائلا “انا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا.. بتزيد همومى أكتر”، فلم يتمالك السقا نفسه من الضحك.

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