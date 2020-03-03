هنا شيحة بدون ماكياج: “عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:55 صباحاً - أقلقت الفنانة المصرية هنا شيحة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة بدت فيها متعبة.

فقد نشرت هنا شيحة، صورة ظهرت فيها بوجه مُرهق خالي من مساحيق التجميل، وشعر غير مُرتب.

وعلقت بجملة أقلقت من خلالها الجمهور، بدون أن توضح أي شيء، حيث كتبت: “الحمد لله من قبل ومن بعد، وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

من ناحية أخرى انضمت هنا شيحة لمسلسل “لعبة النسيان” إلى جانب الفنانة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، ورجاء الجداوي، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.