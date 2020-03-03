فيديو طريف.. كلب يفاجئ ميريام فارس بمنعها من السير ويدفعها للضحك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 مارس 2020 02:55 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لموقف مضحك بسبب كلب وهو ما ظهر من خلال مقطع مصور نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه وهي تقف في مكان قد يكون مدخل منزلها أو مكان تصوير فيما يقف الكلب خلفها. وقد منعها من السير حيث فوجئت بأنه يشدها إلى الخلف بواسطها كنزتها.

ودفعها هذا إلى الضحك ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين حيث تخطى عدد مشاهدي الفيديو المليون و15 ألف متابع.

وأرفقت الفنانة المقطع بالتعليق: “يوم مجنون”. وكانت ميريام أثارت الاهتمام بإطلالتها التي ظهرت من خلال صورة نشرتها على حسابها نفسه والتقطت لها خلال وجودها في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي.

وارتدت ملابس كاجوال مريحة جداً حيث نسقت سروالاً من الجينز الواسع مع كنزة حمراء من الصوف. وأضافت قبعة باللون الأخضر المائل إلى الأزرق وحذاء بنقشة متعددة الألوان.

ويذكر أنها أحدثت ضجة قبل هذا في فيديو سجل لها خلال الحفل الذي أحيته في أحد فنادق الإمارات العربية المتحدة مؤخراً. فقد توقفت فجأة عن الغناء بعد أن أعلمتها إحدى الحاضرات بأن رجال الأمن يمنعون الرقص على المسرح. ودام التوقف لبضع ثوان قبل أن تتأكد من أن ما قالته الفتاة ليس صحيحاً.