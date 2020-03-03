عمر كمال يتحدى قرار "الموسيقيين" بعمل جديد مع أحمد شيبة

يستعد المطرب الشعبي عمر كمال للتعاون مع المطرب أحمد شيبة في عمل فني جديد، وذلك رغم قرار وقفه عن الغناء خلال الفترة الأخيرة من قبل نقابة الموسيقيين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء بسبب المخالفات التي ارتكبها وتتعارض مع شروط العضوية.

وجاء نص القرار: "قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر محمد كمال، والشهير بعمر كمال، عن العمل اعتبارًا من تاريخه، وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته".

كما أصدر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر تنبيهًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة، من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدي على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأن مجلس النقابة سيعيد النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة، في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

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