ميريام فارس تواجه البطالة بمبادرة إجتماعية جديدة

تسعى النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى دعم اللبنانيين والعائلات المحتاجة في لبنان منذ اندلاع ثورة ١٧ تشرين، حيث كان لها مبادارات خيّرة عدّة منذ حينها.



وأطلقت ميريام في الساعات الماضية مبادرة اجتماعية لمواجهة البطالة، ودعم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في مجال التسويق الرقمي، ففتحت أمامهم المجال للتقدّم إلى منصب “مسوّق رقمي” في شركتها الخاصة “ميريام ميوزك”.



ونشرت ميريام فارس تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” حول الموضوع، حيث كتبت: “هناك منصب مفتوح لمُسوّق رقمي/منشئ محتوى. لكل شخص يعتقد أنه مؤهل لهذا المنصب، يرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى: [email protected]، سأعلمكم في حال وجدت أي منصب آخر، آمل من أعماق قلبي أن أتمكن من مساعدتكم جميعًا”.

تغريدة ميريام فارس لاقت تفاعلاً كبيراً من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةً أن هذه لا تعتبر المبادرة الأولى التي تقوم بها لدعم أهل بلدها في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

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