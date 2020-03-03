محكمة القاهرة تقضي بحبس حسام حبيب

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""الخليج 365"" من بيروت: أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بحبس الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب لمدة عامٍ كامل لاتهامه بالشروع بقتل المنتج ياسر خليل.

وبحسب ما يتردد من أخبار، فإن مكتب "أوبرا للمحاماة" الذي يتولى الدفاع عن "المنتج"، كشف لوسائل إعلام مصرية أن موكله حرر محضراً ضد الفنان حسام حبيب في شهر ديسمبر الماضي ادعى فيه أنه توجه إلى منزله برفقة مجموعة من الأشخاص وأشهر في وجهه السلاح الناري.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن "حبيب" بدوره كان قد اتهم المنتج "خليل" بالشروع في قتله. ولكن المحكمة برأت الأخير وأدانت "حبيب". علماً أن الحكم لا يزال قابلاً للإستئناف.

