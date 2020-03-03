شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحتفل بعيد ميلاد حسين فهمي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل منذ قليل ”الخليج 365” بعيد ميلاد النجم القدير حسين فهمي، خلال الندوة التي أقيمت للفنان بدعوة من قسم الفن، حيث تحدث فهمي عن مسيرته الفنية، وعلاقته بكثير من نجوم زمن الفن الجميل، وكواليس العمل معهم، حيث تحدث عن سعاد حسني، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين، ورشدي أباظة، وصباح، ونور الشريف، ويسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وأهم المحطات الفنية خلال مشواره، كما كشف لـ"الخليج 365" عن آرائه في القضايا الفنية المثارة على الساحة.

كما أشار فهمي إلى فترة مهمة في تاريخه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي وكذلك كسفير للنوايا الحسنة، وتحدث عن أهم أعماله الفنية مؤخرًا .

وأكد فهمي خلال الندوة بقيمة الفن كقوة ناعمة تعتبر خط دفاع مهم جدًا لحياتنا الاجتماعية.





















Advertisements



