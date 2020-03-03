شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب أغنية "عود البطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال قبل طرحها بساعات.. اعرف الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل طرحها بساعات سُرّبت أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كامل، الصادر بحقهما قرار إيقاف من نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، ومنذ الإعلان عن الأغنية لاقت رواجاً كبيراً حيث أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حتى انتظر الجمهور طرح الأغنية المقرر لها اليوم الثلاثاء، وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: شفتك قمر طالع..وأحمر خدود فاقع عود البنات عالى..شقلب لى انا حالى يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة Advertisements محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية وحقق حسن شاكوش وعمر كمال شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها، وتقول كلماتها: "سكر محلي محطوط عليه كريمة..كعبك محني والعود عليه القيمة..وتجيني تلاقيني لسه بخيري..مش هتبقي لغيري..ايوه انا غيري مفيش. بنت الجيران شغلالي انا عنيا..وانا في المكان في خلق حواليا..مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه..شوفت القمر سهرني لياليا..وهموت عليكي ربي العالم بيا..سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه..بهوايا انتي قاعده معايا عنيكي ليا مرايه..ياجمال مرايه العين..خليكي لو هتمشي اناديكي انتي ليا انا ليكي.. احنا الاتنين قاطعين..تسيبني اكره حياتي وسنيني اتوه ومش هلاقيني". https://soundcloud.com/mohamed-andil/ckqasv352kff

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